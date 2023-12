Pisa, il calo in matematica è stato causato dalla pandemia

Lo studio internazionale Ocse Pisa documenta rileva ogni tre anni le competenze dei quindicenni in lettura, matematica e scienze. "Si tratta di uno strumento per comprendere punti di forza e aree di miglioramento del sistema, che si affianca alle indagini nazionali", spiega il Sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta, "è essenziale utilizzare questi risultati per individuare strategie mirate e riflettere sulle nostre pratiche educative, ricordandoci che l'educazione è una realtà in continua evoluzione. Attualmente, sulla base di rilevazioni standardizzate, abbiamo attivato un percorso che propone numerose azioni: dall'analisi dettagliata delle varie prove alle quali la scuola partecipa, a formazioni ad hoc per docenti rispetto alle competenze di base, a varie sperimentazioni nelle classi, ad un monitoraggio continuo delle azioni intraprese".

Il punteggio della scuola in lingua italiana della provincia nella competenza di lettura rimane simile a quello del 2018, attestandosi attorno ai 465 punti. Si assottiglia il divario con la media delle scuole dell'Alto Adige e con la media Ocse, anche se il punteggio rimane inferiore. Nella competenza matematica si è riscontrato un calo generale dei punteggi, sia nei risultati dell'Alto Adige nel suo complesso, che a livello italiano, che nella media Ocse e nella quasi totalità dei paesi partecipanti, complice probabilmente il periodo pandemico. La scuola in lingua italiana ha seguito questa tendenza, raggiungendo un punteggio di 457.

Nell'ambito delle scienze, la scuola in lingua italiana ha mantenuto circa lo stesso punteggio del 2018, attestandosi attorno ai 460 punti; lo stesso avviene per il punteggio a livello altoatesino nel suo complesso, mentre la media Ocse mostra un calo, lieve, ma comunque significativo. Il punteggio delle scuole in lingua italiana rimane al di sotto della media altoatesina nel suo complesso e della media Ocse, con un divario che però rimane simile a quello del 2018. Il punteggio dell'Italia migliora, in controtendenza rispetto alla maggior parte dei Paesi partecipanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA