Attivista Lgbt+ lascia Svp dopo voto per giunta con Fdi

Christian Unterkircher, attivista Lgbt+ ed ex presidente di Centaurus Arcigay, lascia la Svp, dopo il voto a favore di trattative di coalizione con Fdi, Lega e Freiheitlichen. "Politicamente, trovo tale scelta antistorica per un partito che si è sempre eretto a difesa delle minoranze e che dovrebbe dunque mantenere una chiara e naturale vocazione antifascista. L'alleanza con forze politiche che rappresentano gli eredi di una nefasta ideologia che ha per decenni oppresso proprio le minoranze costituisce un errore politico che il partito della Stella alpina è destinato a pagare", scrive.

"Dal punto di vista personale - prosegue - reputo impossibile dialogare con chi per anni ha dimostrato ostilità verso la comunità Lgbtqia+ locale, con forti prese di posizione non passate inosservate, ma affrontate addirittura in sede giudiziaria".

"Un anno e mezzo fa - ricorda Unterkircher - ho preso la decisione di portare i valori per cui ho sempre combattuto, ossia la lotta alle discriminazioni, nel partito di maggioranza relativa, riscontrando tra l'altro interesse e apertura da parte di molte persone. Purtroppo, questa decisa virata a destra del partito segna inevitabilmente la fine del mio percorso di collaborazione, ma il mio personale impegno andrà avanti in modo deciso e con ancora maggiore determinazione", conclude l'ex presidente di Centaurus Arcigay.



