Widmann (ex Svp), 'il partito tradisce i suoi principi'

"La leadership attuale della Svp agisce completamente senza piano e tradisce in questo modo tutto ciò che è radicato nella sua storia e nei suoi statuti". Lo afferma Thomas Widmann, portavoce della lista "Für Südtirol mit Widmann", che contesta la decisione della dirigenza del partito di raccolta di entrare "senza necessità in trattative di coalizione con addirittura tre partiti italiani".

Si tratta, secondo Widmann, di una decisione "ingiustificabile". "Viene coinvolto un partito come Fratelli d'Italia, che governa a Roma dando anche prova di approcci pragmatici nella sua azione di governo", si legge in una nota, "ma - osserva Widmann - noi sudtirolesi dovremmo guardare molto attentamente quale atteggiamento ha assunto questo partito in determinati periodi della storia e soprattutto come si confronta con il proprio passato".

Secondo l'ex assessore Svp, però, "c'è di peggio", perché "invece di cercare possibili partner tra i partiti sudtirolesi moderati, la Svp coinvolge altri politici italiani". "Lega e Lista Civica sono decisamente meno votate di 'Für Südtirol mit Widmann', lista che si è offerta come partito di centro per rafforzare il campo moderato tedesco e ladino - prosegue la nota - Invece, senza necessità, si sta portando in giunta una seconda lista e addirittura una terza lista italiana, la Civica, di cui nessuno può dire esattamente cosa rappresenti". "La Südtiroler Volkspartei e la sua dirigenza devono assumersi la responsabilità, tenere a mente i propri principi e, allo stesso tempo prendere atto della realtà. L'Alto Adige e la sua gente hanno bisogno di stabilità in tempi difficili e di una buona politica concreta che si occupi dei loro problemi. A tal fine si dovrebbe riunire tutte le forze politiche moderate sudtirolesi, soprattutto se queste dispongono di una ricca esperienza governativa", conclude Widmann.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA