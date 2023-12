Alle 16.45 erano 360 i lavoratori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) di Trento che hanno aderito allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed, Nursing Up e Coina. Il dato è provvisorio.

Del totale delle adesioni i dirigenti medici sono 84, dieci i dirigenti sanitari, tecnici e amministrativi e 266 tra il personale non medico afferente al comparto della sanità.



