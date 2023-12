Ripartono i controlli sulle piste da sci del Monte Bondone

Riprende con giovedì 7 dicembre l'attività di controllo sulle piste da sci da parte del personale del Servizio soccorso e sicurezza piste della Polizia locale di Trento sulle aree sciabili del Monte Bondone. Gli agenti impegnati in servizio - informa il Comune - saranno due per ogni giornata, fino alla chiusura degli impianti. Nei fine settimana e nel periodo delle vacanze natalizie e di carnevale, gli agenti sciatori saranno affiancati, per le operazioni di soccorso, anche da personale volontario della Croce rossa italiana.

L'attività sarà rivolta principalmente alla verifica dei comportamenti degli utenti sulle piste e al corretto utilizzo dei tracciati da parte degli scialpinisti. In particolare saranno effettuati controlli mirati per garantire che le aree sciabili non siano utilizzate, soprattutto da parte degli scialpinisti, durante l'orario di chiusura degli impianti.

Durante le ore diurne sarà consentito risalire con gli sci rimanendo fuori dalle aree sciabili, esterni al bordo pista, seguendo la cartellonistica apposta dalla Polizia locale.

Nella stagione scorsa la Polizia locale ha garantito 376 interventi di soccorso, di cui 319 per cadute accidentali, 28 per scontri fra sciatori, 29 per malori o altro. La tipologia dei soccorsi ha visto coinvolti 306 sciatori, 76 snowboarders e dieci escursionisti, di cui 194 donne e 198 uomini.



