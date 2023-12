Kompatscher, 'le mie dimissioni non avrebbero cambiato nulla'

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher, per la prima volta, ha commentato la scelta della Svp di avviare trattative per la nuova giunta provinciale con Fratelli d'Italia. "Potevo dire: ok, a queste condizioni mollo tutto e non sono più disponibile. Questo però non avrebbe cambiato nulla, vista la netta maggioranza nel partito. Il risultato sarebbe rimasto lo stesso", ha detto Kompatscher, ieri sera, durante un dibattito televisivo di Rai Südtirol.

Il governatore ha ammesso che avrebbe preferito un'alleanza con forze di centro e progressiste e di avere ricevuto molti messaggi di cittadini delusi. "Io stesso non sono felice", ha ribadito. Secondo Kompatscher, "era chiaro che nel mio partito non ci sarebbe stata una maggioranza netta per una giunta con la sinistra. E' prevalso l'avviso di sfruttare l'occasione di ripristinare finalmente l'autonomia". Se il governo Meloni non dovesse rispettare le promesse fatte, Fdi non entrerà in giunta, così Kompatscher. Anche cinque anni fa, in occasione dell'ingresso nell'esecutivo della Lega, "abbiamo avuto la stessa discussione. Io mi sono visto come garante e in questi anni abbiamo dimostrato di essere rimasti fedeli ai nostri valori", ha affermato il presidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA