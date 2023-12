Il terremoto della Signa non interessa Bolzano, dove è in fase di realizzazione il grande centro commerciale Waltherpark con uffici e appartamenti. La Signa Holding del magnate austriaco Renè Benko ha annunciato infatti nei giorni scorsi l'apertura di una procedura di insolvenza.

"Le attività in Italia non fanno direttamente parte della holding e per questo motivo non sono interessate" dall'attuale situazione, lo precisa all'ANSA Heinz Peter Hager, commercialista bolzanino a capo di Signa Italia. Proseguono, nel frattempo, i lavori nel cantiere nel centro storico del capoluogo altoatesino.

In Austria sono stati invece sospesi i rami più costosi e tutte le attività di rappresentanza della Signa Holding che l'anno scorso - secondo la stampa austriaca - ammontava a 4,9 milioni di euro per viaggi, 2,2 milioni di euro per jet privati, 409.000 euro per attività di caccia, 722.000 euro per la sicurezza e 463.000 euro per elicotteri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA