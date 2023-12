Dal Trentino il presepe in legno la diocesi di Perugia

E' anche un omaggio all'arcivescovo mons. Ivan Maffeis, originario del Trentino, il "Presepio di piazza Grande" in fase di allestito a Perugia, nelle "Logge di Braccio" della cattedrale di San Lorenzo. E' stato realizzato dalla Protezione civile e corpo porestale della Provincia autonoma di Trento, con il patrocinio dell'Archidiocesi e del capoluogo umbro. L'inaugurazione è in programma nel pomeriggio dell'Immacolata, venerdì 8 dicembre, alle ore 16, in piazza IV Novembre e sarà animata dal "Coro S.

Ilario" di Rovereto.

Per l'occasione - annuncia la diocesi perugina - giungerà dal Trentino una delegazione dei rappresentanti delle istituzioni promotrici dell'allestimento che per l'occasione doneranno al Comune di Perugia quindici abeti giovani di quattro metri d'altezza.

Il "Presepio di Piazza Grande" è interamente in legno di pino intrecciato, con la capanna in stile della tipica baita della montagna trentina, con all'interno le statue riproducenti la Sacra Famiglia di Nazareth insieme al bue e all'asinello, e all'esterno due statue di pastori e tre di pecorelle, tutte realizzate in legno dagli artigiani volontari del Comune di Castel Ivano.



