Crippa e Kipkemboi alla Boclassic a Bolzano

L'azzurro Yeman Crippa e la keniana Margaret Chelimo Kipkemboi saranno al via della 49/a corsa si San Silvestro Boclassic a Bolzano. Se sarà presente anche Nadia Battocletti, lo si saprà dopo l'Europeo di Cross in programma questo fine settimana a Bruxelles.

"Questa corsa nell'ultimo giorno dell'anno appartiene a Bolzano ed è impossibile anche solo immaginarne l'assenza. Per non parlare del fatto che è una fantastica pubblicità per la nostra città, anche grazie alla diretta RAI", ha affermato il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi durante la presentazione, svoltasi martedì presso il municipio di Bolzano. "È un punto di ritrovo per più e meno giovani, per tutti i gruppi linguistici, per tutta la città. Un appuntamento che si attende con settimane d'anticipo. Sono stato assente soltanto a 2 delle 49 edizioni.

Questo sottolinea il mio legame con l'evento", ha aggiunto il vicesindaco di Bolzano Luis Walcher.

Alle ore 13.30 partirà la gara Elite femminile. Le atlete percorreranno quattro giri del circuito lungo 1,25 chilometri correndo 5 chilometri in tutto. Gli uomini, che saranno impegnati nel centro storico a partire dalle ore 14, porteranno a termine il doppio dei giri e correranno dunque 10 chilometri.

"I preparativi procedono spediti. Il nostro team capitanato dalla presidente del comitato organizzatore Christiane Warasin e da Stefan Fink sta svolgendo un lavoro davvero eccellente, per il quale desidero ringraziare tutte le volontarie e tutti i volontari", ha evidenziato Andreas Widmann, presidente dell'associazione organizzatrice Läufer Club Bozen Raiffeisen.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA