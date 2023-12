Iniziate a Bolzano le trattative per la giunta Svp-centrodestra

Sono iniziate nel pomeriggio a Bolzano le trattative per la formazione della nuova giunta provinciale di Svp, Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen.

Sabato scorso il parlamentino della Volkspartei aveva indicato a larga maggioranza questi partiti come possibili partner per l'esecutivo 'Kompatscher ter'.

Alle 17, alla sede della Svp in via Brennero, si sono incontrati gli eletti e i dirigenti dei cinque partiti con l'obiettivo di stabilire la composizione delle delegazioni e la tabella di marcia per le trattative vere e proprie. Sabato Kompatscher aveva auspicato di arrivare alla struttura portante dell'accordo ancora prima di Natale, per poi avere ancora qualche settimana per le rifiniture. Il presidente deve essere eletto dal Consiglio provinciale entro il 20 gennaio, solo in un secondo momento vengono eletti gli assessori su proposta del governatore.



