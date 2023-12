Inaugurata la 12/a edizione del Festival della famiglia

Si è aperta in Trentino la dodicesima edizione del Festival della famiglia, un evento che mira a diffondere alcune buone pratiche nel settore delle politiche famigliari. Al centro del confronto della prima giornata - si apprende - vi erano le azioni per contrastare "l'inverno demografico" con politiche attive di sostegno alla maternità e alla genitorialità e superare lo "spread" fra famiglia reale e desiderata "La famiglia è stata negli anni a lungo maltrattata, ma essa è l'architrave della nostra società. Siamo un Paese di figli unici dove le famiglie composte da una sola persona rappresentano il 30%. Sostenere la famiglia vuol dire creare le condizioni perché il desiderio di famiglia delle persone possa realizzarsi", ha detto la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Maria Eugenia Roccella, intervenuta in videocollegamento all'evento inaugurale del festival.

La "ministra ha poi affermato come il governo sia intervenuto "a tutto tondo, sostenendo, ad esempio, le donne nella conciliazione vita-lavoro". "Abbiamo puntato - ha aggiunto - sui congedi parentali e sugli asili nido gratuiti per il secondo figlio, stiamo coinvolgendo il mondo delle imprese per condurre azioni di accompagnamento per il rientro delle donne dopo la maternità" Alla cerimonia inaugurale era presente anche il vicepresidente della Provincia di Trento, Achille Spinelli, che ha parlato dell'importanza di sostenere l'uscita dei giovani dalla famiglia di origine e l'occupazione femminile. "Questi due aspetti, occupazione femminile e gli incentivi per l'uscita dalle famiglie di origine, ci possono davvero aiutare a supportare la natalità", ha detto Spinelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA