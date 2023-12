Fugge al contollo con la patente sospesa, un arresto a Trento

I carabinieri di Trento hanno arrestato un trentino poco più che trentenne per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. L'uomo - informa l'arma - è stato notato da una pattuglia di militari lungo via Brennero, mentre stava procedeva alla guida della propria auto zigzagando pericolosamente. Nonostante i vari tentativi di bloccarlo, l'uomo si è prima dato alla fuga, imboccando anche un tratto di pista ciclabile, poi ha cercato di speronare l'autoradio dei carabinieri e ha tentato anche di investire uno dei militari.

Bloccato grazie al coordinamento delle pattuglie giunte in supporto, l'uomo è stato portato al comando di Trento, dove è emerso che si era messo alla guida con un tasso alcolemico pari a 3,31 grammi per litro, quasi sei volte superiore al limite consentito, e con la patente sospesa dal 2021.

Dichiarato in stato di arresto, il trentenne è stato trasferito presso il carcere di Spini di Gardolo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



