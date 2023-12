Cia (FdI), 'a 40 giorni dal voto sono venuto in assessorato'

"Dopo 40 giorni dal voto, oggi sono venuto in assessorato per rispondere alle richieste di tantissimi cittadini che, da tempo, mi stanno cercando perché vivono bisogni urgenti che non possono attendere". Così Claudio Cia (FdI), assessore provinciale alle politiche per la casa, disabilità, mobilità e trasporti, annuncia sui social di essere entrato nel suo ufficio nonostante il braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia che sta frenando la piena operatività della Giunta provinciale del Trentino.

"Le persone con disabilità non possono tergiversare - così Cia - perché già la vita, che per noi è quotidiana, per loro rappresenta una sfida giornaliera. Per questo motivo sono qui e da qui inizia il mio lavorare".



