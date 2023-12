Dopo la cancellazione della discesa di venedi' per troppa neve in pista, e' a rischio per il forte vento anche la seconda discesa in programma oggi nella localita' del Colorado. Gli atleti sono stati invitati a restare in albergo, sperando in un miglioramento per ora improbabile. La partenza della gara, prevista per le ore 18,45 italiane, e' gia' stata comunque spostata in avanti con orario pero' da definire.





