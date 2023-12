Dopo la cancellazione della discesa di venedi' per troppa neve in pista, e' stata cancellata anche la seconda discesa in programma oggi a Beaver Creek: Vento fortissimo e tantissima neve. E' cosi' - una vera maledizione - la quarta discesa sulle quattro in programma in questo scorcio di stagione a venir cancellata per il maltempo. Domani a Beaver Creek, facendo gli scongiuri, e' in programma un superG.



