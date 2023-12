Sci: Brignone in testa dopo prima manche gigante di Trembland

(ANSA) - MONT-TREMBLANT, 02 DIC - Con il tempo di 1.06.50 l'azzurra Federica Brignone e' al comando dopo la prima manche del primo slalom gigante di cdm di Mont Tremblant. Dietro di lei la svedese Sara Hector in 1.06.61 e la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.06.85. Mentre la campionessa Usa Mikaela Shiffrin e' 5/a in 1.06.97, per l'Italia vi sono Marta Bassino 7/a in 1.07.46 e Sofia Goggia - partita con il pettorale 18 dopo il buon nono posto conquistato nel gigante di Killington - 9/a in 1.07.91.

Poi il classifica ci sono Roberta Melesi 13/a in 1.08.69 e piu' indietro Elisa Platino in 1.09.73.

Si gareggia a soli 600 metri di quota, nella localita' montana preferita dagli abitanti di Montreal ed entrata per la prima volta nel circuito di coppa del mondo. La pista e' abbastanza lunga ma senza grandi pendenze e con una bella serie di dossi anche artificiali per movimentare il percorso.

Seconda decisiva manche alle ore 20,15 italiane.



