70 interventi per il maltempo in Trentino

Il maltempo che ha investito il Trentino sta causando allagamenti e smottamenti che hanno comportato la chiusura di alcune strade ora in fase di riapertura. Da ieri sera sono stati gestiti circa 70 eventi mediamente distribuiti su tutto il territorio provinciale. Nello specifico sono stati 30 gli eventi riguardanti le condizioni meteo (smottamenti, allagamenti, taglio piante, messa in sicurezza sede stradale), 20 gli eventi urgenti (servizio tecnico urgente, incendi, incidenti) e 20 non urgenti (servizio tecnico non urgente, sopralluoghi).

Per quanto riguarda le previsioni meteo nelle prossime ore si segnalano probabili rovesci sparsi o isolati temporali e quota neve in calo fino a 800 - 1000 metri circa o localmente sotto specie sui settori occidentali; i venti tenderanno a rinforzare da nord apportando aria via via più fredda. Dalle ore centrali e al pomeriggio sera moderati o forti venti settentrionali a carattere di freddo foehn specie nelle valli orientate nord sud. Le temperature diminuiranno di circa 15 gradi o più in montagna mentre nelle valli più basse il calo sarà inizialmente mitigato dall'effetto foehn. Dalle ore centrali e soprattutto dalla sera, a quote medio basse e nelle valli poco ventilate, formazione di ghiaccio dove il terreno non sarà asciutto.

Si raccomanda di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la possibile presenza in carreggiata dei mezzi operativi del Servizio Gestione Strade e degli affidatari del servizio di sgombero neve e trattamento invernale della carreggiata. Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l'obbligo di viaggiare con pneumatici da neve o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose.



