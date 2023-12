Furto al Mercatino di Natale di Bressanone, arrestati 2 polacchi

I carabinieri della compagnia di Bressanone hanno arrestato una coppia di polacchi, lui quarantacinquenne e lei trentaquattrenne, che avevano rubato ad uno stand del Mercatino di Natale l'intero incasso della giornata, più di 2.000 euro.

Fingendosi turisti, i due si aggiravano tra le bancarelle e, arrivati allo stand preso di mira, la donna ha iniziato a distrarre il titolare, fingendo di essere interessata a vari articoli. Nel frattempo il suo compagno, individuata la cassa all'interno dello stand, si è impossessato del denaro in essa contenuto. Il commerciante, però, si è accorto di quanto stava accadendo ed ha tentato di fermare il ladro che si è svincolato con una gomitata, dandosi alla fuga insieme alla compagna.

Il derubato non si è perso d'animo e ha segnalato l'accaduto alla pattuglia dei carabinieri in servizio al mercatino che si è messa alla ricerca dei due ladri e, anche grazie ai dettagli forniti da alcuni ragazzi, li hanno rintracciati e bloccati poco lontano.

I militari hanno recuperato il denaro sottratto, mentre, sull'aiuto in uso alla coppia, hanno rinvenuto svariati capi e accessori di abbigliamento ancora etichettati, di cui alcuni ancora con l'antitaccheggio, bottiglie di superalcolici ancora confezionate, coltelli e utensili utili allo scasso, per esempio un flex con lama sottile, strumento solitamente utilizzato per violare piccole casseforti o cassette di sicurezza. Il sospetto è che la coppia, prima di visitare Bressanone, abbia preso di mira anche altri mercatini (ad esempio ad Innsbruck), negozi o abitazioni. Sono in corso indagini per verificare questa circostanza.



