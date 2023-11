Christian Bianchi si dimette da sindaco di Laives

Christian Bianchi (Lega- Uniti per Laives) ha annunciato di volersi dimettere dal suo incarico di sindaco di Laives, questa sera, in occasione della seduta del Consiglio comunale. "Questa sera in Consiglio all'ordine del giorno c'è il finanziamento di tre opere importanti per Laives e ci tengo a chiudere con questo atto l'anno. Dopodiché ho deciso di dimettermi da sindaco dopo aver passato 28 anni e 7 mesi in Consiglio comunale, di cui quasi nove da sindaco", ha detto Bianchi.

Bianchi ha aggiunto che la conferenza stampa odierna era stata convocata diversi giorni fa e non sapeva che fosse all'indomani del pronuncuiamento dell'Avvocatura dello Stato sulla vicenda del secondo assessore di lingua italiana, pertanto, ha ribadito "la mia decisione non è vincolata ad una richiesta di assessorato, ma avendo fatto un'esperienza importante in Consiglio comunale, reputo che sia importante, metterla a disposizione della Provincia", così Bianchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA