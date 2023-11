Anziano trovato morto in casa sua a Merano

Un anziano è stato trovato morto in un appartamento a Merano, accanto al quale si era sviluppato un incendio. A farlo sapere è il quotidiano Alto Adige.

I vigili del fuoco volontari di Merano sono intervenuti ieri in un appartamento di via Virgilio, a Maia Alta, per spegnere un incendio. Nel rogo che si era propagato dalla cucina era rimasta leggermente intossicata un'anziana che è stata portata per accertamenti all'ospedale Tappeiner.

Nell'accertarsi che tutti i condomini stessero bene, i vigili del fuoco sono entrati anche negli altri appartamenti dello stabile e hanno così trovato, in casa sua, il corpo senza vita di un 73enne che non si era più visto in giro da diversi giorni.





