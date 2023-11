Secondo le analisi delle acque nere il 4% dei tirolesi ha Covid

In Tirolo attualmente il 4% della popolazione ha il Covid. Lo sostiene su X il microbiologo austriaco Ulrich Elling, basandosi sulle analisi delle acque nere che nel land austriaco vengono ancora effettuate regolarmente. L'esperto pubblica anche dei grafici che documentano un netto aumento dei casi tra il 16 e il 23 novembre, ovvero gli ultimi due prelievi.

A Vienna, nel frattempo, il Wiener Gesundheitsverbund, che raggruppa otto ospedali e nove Rsa, ha reintrodotto alcune misure per frenare la diffusione del virus soprattutto tra i pazienti vulnerabili. Torna infatti l'obbligo di tampone per tutti i pazienti con sintomi, anche solo lievi. Pazienti positivi vengono isolati oppure raggruppati in un reparto. Il personale che lavora con pazienti positivi deve indossare la mascherina.



