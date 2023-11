A Wegher funzioni dg Sabes dopo sentenza Tar

"Prendo atto della sentenza. Ne ho appreso in chiusura della seduta di giunta ed ho subito dato disposizione ai nostri uffici di attivarsi per dar luogo ai provvedimenti necessari per dare attuazione alla sentenza stessa". È il primo commento del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, dopo l'accoglimento, da parte del Tar di Bolzano, del ricorso dell'ex direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, Thomas Schael, contro la proroga dell'incarico del suo successore, Florian Zerzer.

"Ovviamente, dovremo garantire la continuità aziendale - ha aggiunto Kompatscher - e perciò ci sarà un provvedimento di nomina che tiene conto di questa sentenza. Per il momento, il direttore amministrativo, Enrico Wegher, avrà le funzioni del direttore generale".

Il presidente della Provincia ha ipotizzato la nomina di un commissario straordinario oppure di un amministratore entro questa settimana per l'Azienda sanitaria: "Immagino che possa essere questa la scelta - ha detto Kompatscher - però queste verifiche le faranno gli uffici. Comunque, sarà una nomina che varrà fino all'individuazione del nuovo direttore o della nuova direttrice generale su proposta del nuovo assessore o della nuova assessora alla sanità. Parliamo di poche settimane, perché crediamo di poter formare una maggioranza ed una giunta".





