Ripartita dopo guasto la fresa del Tunnel del Brennero

La fresa "Flavia", impegnata nella realizzazione del tunnel del Brennero, è tornata in funzione venerdì scorso, dopo un guasto. La zona di faglia non è ancora stata completamente superata. Lo comunica Bbt Se.

Il tentativo di far ripartire il macchinario è andato a buon fine. La fresa ha infatti ripreso a funzionare e i minatori hanno così permesso la prosecuzione del viaggio di Flavia, sebbene in condizioni difficili. Attualmente, la fresa si trova ancora in una zona di faglia e, pertanto, le prestazioni giornaliere di scavo non sono quelle che normalmente si registrano quando viaggia a pieno regime. Bbt Se è fiduciosa che la fresa possa riprendere a funzionare regolarmente, appena superata la faglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA