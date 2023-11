FdI, 'la posizione dei 4 consiglieri trentini verrà valutata'

"La posizione di Fratelli d'Italia è chiara: i consiglieri provinciali che oggi hanno votato hanno scelto di farlo a titolo personale e la loro scelta non rappresenta quella ufficiale del partito. La situazione dei quattro eletti verrà verificata e valutata nel merito". Lo afferma in una nota Fratelli d'Italia in merito alle elezioni del presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige che ha visto quattro consiglieri di FdI votare il candidato del Carroccio Roberto Paccher, nonostante l'attuale braccio di ferro del partito con il governatore leghista Maurizio Fugatti per la mancata nomina di Francesca Gerosa come sua vice.



