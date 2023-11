Balcone in fiamme nel quartiere Europa a Bolzano

I vigili del fuoco di Bolzano sono stati chiamati in tarda mattinata per un incendio di un balcone in viale Europa. All'arrivo sul posto, le fiamme stavano già interessando la facciata dell'edificio verso i piani superiori.

Poiché l'origine dell'incendio non poteva essere raggiunta tramite la scala girevole, le fiamme sono state combattute dall'appartamento. Al momento dell'incendio, nell'appartamento c'erano due persone che sono riuscite a trarsi in salvo.

L'appartamento non è attualmente più abitabile. Oltre ai vigili del fuoco professionisti, sono intervenuti anche la Questura e un tecnico di Seab Gas.



