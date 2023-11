EuregioFamilyPass, sabato 2 dicembre si viaggia gratis

Gratuitamente, da Kufstein fino a Borghetto: il 2 dicembre, con gli abbonamenti personali al trasporto pubblico locale e con l'EuregioFamilyPass, si viaggerà gratis in tutta l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Gli interessati dovranno fare attenzione agli orari di ritorno e ricordare che quel giorno il numero di passeggeri potrebbe essere più alto della media. "La Giornata della Mobilità Euregio ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini di entrambi i versanti del Brennero sui vantaggi del trasporto pubblico, per incoraggiarli a utilizzare più spesso i mezzi pubblici e ridurre così l'onere sulle strade, sulle città e sull'ambiente", sottolinea il presidente dell'Alto Adige e attuale presidente dell'Euregio Arno Kompatscher. La Giornata della Mobilità vuole anche riunire le persone dei tre territori ed essere un incentivo a scoprire l'Euregio, sottolinea il presidente dell'Euregio.

"Dal 2017, due volte l'anno, in occasione di questa giornata d'azione la popolazione dell'Euregio può viaggiare ed esplorare gratuitamente Tirolo, Alto Adige e Trentino. Questo non solo è rispettoso del clima, ma rafforza anche lo scambio e la crescita comune tra i tre territori. Invito tutti i cittadini ad approfittare di questa opportunità e a godersi il periodo dell'Avvento nei tre territori dell'Euregio", sottolinea il presidente del Land Tirolo, Anton Mattle.

"La giornata della Mobilità è un evento ormai tradizionale per i cittadini dell'Euregio, che invitiamo ad aderire sempre più numerosi a questa iniziativa", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

In occasione della Giornata della Mobilità Euregio, saranno gratuitamente a disposizione degli abbonati anche i collegamenti forniti da alcune funivie: nello specifico, in Trentino si potrà viaggiare gratuitamente sulla Funivia Trento-Sardagna, in Alto Adige su quelle di Renon, Colle, Verano, Meltina e Maranza, sul trenino del Renon e sulla funicolare della Mendola.



