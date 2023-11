25 novembre: Trento, momento di silenzio alla panchina per Agitu

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Trento in piazza S. Maria Maggiore nei pressi della panchina rossa dedicata ad Agitu Ideo Gudeta in mattinata si è svolto un momento di silenzio dedicato alla studentessa Giulia Cecchettin, uccisa dal suo fidanzato. All'iniziativa ha partecipato anche il sindaco di Trento Franco Ianeselli.

Il Consiglio delle donne del Comune di Trento ha poi presentato il progetto "Non ti scordar di me" che coinvolge tre scuole (Artigianelli, Liceo Vittoria ed Enaip), il Consiglio delle donne stesso, alcune associazioni come l'Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne, il Coordinamento donne onlus-Centro antiviolenza Trento e la Comunità S.

Francesco Saverio nonché la Procura di Trento.

A Rovereto, alIa Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, hanno aderito anche i Distretti del centro urbano del progetto di Rigenerazione Urbana che hanno promosso una campagna di sensibilizzazione sui social media con un video che vede gli operatori economici aderenti mostrarsi personalmente per testimoniare la forte condivisione di questo messaggio di contrasto alle troppe violenze contro il genere femminile e per favorire la cultura del rispetto. L'iniziativa si inserisce nel contesto di "Non è il destino", il programma di eventi ed incontri promosso dal Comune di Rovereto. Un video silenzioso ma che si conclude con un messaggio chiaro e deciso: "Noi non abbassiamo lo sguardo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA