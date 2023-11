Tonina (Patt), 'non ci sono condizioni per eleggere presidente'

"Non ci sono ancora le condizioni oggi per presentare all'aula uno o una candidata presidente. Mi impegno affinché nella prossima seduta, che sarà convocata a breve, si possa trovare questa condivisione". Lo ha detto l'assessore ai rapporti con il Consiglio provinciale Mario Tonina in occasione della prima seduta del Consiglio.

"Questo - ha detto Tonina - è l'impegno che mi prendo oggi. A ognuno di noi sarebbe piaciuto farlo già nella prima seduta. Non voglia essere strumento di polemica, perché anche in altre legislature si è arrivato ad eleggere il presidente nelle successive sedute".



