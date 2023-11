Guerra dei pareri legali su secondo assessore italiano a Bolzano

Al gruppo linguistico italiano spettano due assessori nella nuova giunta altoatesina, visto che alle elezioni del 22 ottobre sono stati eletti appena 5 'italiani' su 35 consiglieri? E' la domanda che da giorni occupa politici, giornalisti e ora anche avvocati a Bolzano. Secondo un parere dell'ufficio legale del Consiglio provinciale, agli italiani spetta solo un assessore. Ora però il consigliere Christian Bianchi (Lega Uniti per Laives) ha presentato un nuovo parere legale, secondo il quale il secondo assessore scatterebbe di diritto.

Il parere - spiega Bianchi - è stato redatto dall'avvocata Eleonora Maines specializzata su tematiche riferite alle minoranze linguistiche e membro della Commissione dei Sei, l'organo paritetico Stato-Provincia per l'attuazione dell'autonomia. Maines motiva il calcolo della percentuale del gruppo linguistico italiano in Consiglio su 35 e non 34 consiglieri, come invece fatto dall'ufficio legale che ha tolto infatti il ladino.

Il secondo assessore è stato posto da FdI e Lega come condizione per un'entrata in giunta. Con questa guerra dei pareri si allungano però i tempi. In un primo momento il parlamentino della Svp avrebbe dovuto decidere martedì prossimo con quali partiti avviare trattative vere e proprie. A questo punto la riunione potrebbe slittare.



