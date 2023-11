Fugatti 'giunta operativa, deve essere sciolto tema politico'

"Non è la prima volta che non si elegge il presidente del Consiglio alla prima seduta. Non dobbiamo dire che è stato infranto nessun percorso consolidato".

Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti (Lega), a conclusione della prima seduta del Consiglio provinciale, parlando con i giornalisti in merito al braccio di ferro con Fdi che sta disertando le sedute della nuova giunta per contrasti nell'assegnazione delle deleghe.

"Dall'altra parte - ha aggiunto - c'è un tema politico che deve essere risolto, sciolto ed affrontato. Però c'è una giunta operativa: la giunta sta lavorando, gli assessori sono in carica e nessuno può dire che non ci sia un ordinario confronto sulle problematiche che riguardano le competenze della giunta".

Fugatti ha ribadito che "la vicepresidenza vale per la vicepresidenza". "Nel momento in cui ci sono due assessori, noi abbiamo sempre detto che la vicepresidenza cade. L'abbiamo detto da quattro mesi a questa parte", ha concluso Fugatti.



