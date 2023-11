Autista di un bus accelera e salta 3 fermate dopo diverbio

Momenti di apprensione questo pomeriggio a Merano, dove l'autista di un autobus di linea ha improvvisamente accelerato il mezzo, probabilmente dopo un diverbio con alcuni giovani che si trovavano sul bus, saltando tre fermate programmate, nonostante la richiesta di fermarsi dei passeggeri. Il fatto è stato riferito dalla Süd-Tiroler Freiheit ed è stato confermato dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto su segnalazione di alcuni passeggeri. Non si registrano feriti, ma in via precauzionale anche un'ambulanza si è recata sul posto. Una pattuglia dei carabinieri ha verbalizzato l'accaduto, sul quale l'autorità giudiziaria sarà informata.





