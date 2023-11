Apss, in Trentino aumenta violenza su donne con più di 70 anni

Nel 2023, ad oggi, sono state registrate 178 richieste di intervento degli psicologi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) in casi di "Codice rosso", grazie alla collaborazione attivata tra l'Apss e le Procure di Trento e di Rovereto. Di queste, il 27% ha riguardato l'assistenza ai minori.

Si registra inoltre - rileva l'Apss in una nota - un aumento della violenza sulle persone con più di 70 anni: il 7,3% delle segnalazioni riguarda questa fascia d'età, contro il 2,6% del 2022. L'85% delle richieste riguarda il genere femminile.

Rispetto al dato complessivo, l'Apss prevede a fine anno circa 200 richieste di ascolto psicologico, mediamente 16 al mese (una ogni due giorni): dati raddoppiati rispetto ai 115 ascolti dell'anno precedente. Le richieste di aiuto sono soprattutto per maltrattamenti e percosse (30,9%), seguiti da violenza complessa (24,7%) e abuso sessuale (10%). Aumenta la violenza per stalking e minacce (dal 13% del 2022 al 20% del 2023).



