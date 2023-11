Giro delle Dolomiti torna nel 2024 dal 22 al 24 luglio

Il prossimo inverno si avvicina ed è ormai alle porte. Nonostante ciò, sullo sfondo sono già in corso i preparativi per uno dei più amati eventi ciclistici in Alto Adige, il Giro delle Dolomiti. Dal 22 al 26 luglio 2024 ciclisti ambiziosi provenienti da tutto il mondo potranno rallegrarsi di cinque tappe incomparabili. Potranno fare lo stesso anche i ciclisti amatoriali, che parteciperanno soprattutto per via dei paesaggi leggendari e gli highlight culinari. Le iscrizioni alla manifestazione sono già aperte.

Per la 47a edizione del Giro delle Dolomiti il solerte comitato organizzatore presieduto da Bettina Ravanelli si affiderà a soluzioni collaudate. Così la "granfondo" altoatesina sarà costituita da cinque tappe e andrà in scena da lunedì 22 a venerdì 26 luglio. Rispetto all'edizione del 2023 il percorso complessivo sarà circa 30 chilometri più corto. Saranno nettamente inferiore, invece, sarà il dislivello complessivo: la prossima estate sarà di 9143 metri, più del 20 per cento in meno dei circa 11500 metri della scorsa edizione. "Abbiamo analizzato in modo approfondito i tanti feedback, in parte molto positivi, dei partecipanti. Uno dei pochi punti critici era il fatto che il Giro delle Dolomiti fosse troppo impegnativo per i ciclisti meno ambiziosi. Abbiamo considerato questo aspetto e ne abbiamo tenuto conto nella pianificazione del percorso della prossima edizione. Penso che in questo modo il Giro delle Dolomiti resti interessante per tutti i partecipanti, a prescindere dall'obiettivo con cui parteciperanno", spiega Bettina Ravanelli.

Il Giro delle Dolomiti 2024 avrà inizio lunedì 22 luglio con una tappa che da Fiera Bolzano andrà sul Renon e passando per Ponte Gardena proseguirà verso Castelrotto. Da lì si tornerà a Fiera Bolzano, che continuerà a essere il centro logistico della manifestazione ciclistica. Sarà cronometrato il tratto di 7,3 km per 632 metri di dislivello che da Ponte Gardena salirà a Telfen. Nel complesso, la prima tappa sarà di 75 chilometri (1980 m D).



