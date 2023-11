Autonomia: Meloni, bilaterali con regioni a statuto speciale

"Il governo ha preso atto dell'iniziativa dei presidenti delle 4 regioni a statuto speciale e delle province autonome con cui si chiede di modificare gli statuti speciali in coerenza con l'attenzione al tema dell'autonomia regionale. Il tema è oggetto di attenzione da parte del governo e le preannuncio di un avvio dei tavoli bilaterali con le regioni a statuto speciale e provincie autonome per valutare insieme tutte le necessarie iniziative del governo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Senato, rispondendo ad un'interrogazione della presidente del gruppo per le autonomie Julia Unterberger sulle regioni a statuto speciale.



