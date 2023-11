Guasto a fresa del Tunnel del Brennero, si cerca soluzione

Da alcune settimane una delle frese per la realizzazione del Tunnel del Brennero è ferma per un guasto. In questi giorni - apprende l'ANSA dall'Osservatorio Bbt - si cerca una soluzione tecnica e anche di stabilire la responsabilità del fermo ed eventuali costi. La fresa Flavia stava operando su territorio italiano verso il confine nell'avanzamento della seconda galleria principale. La prima è infatti già stata realizzata. Visti i ritardi nella costruzione del Tunnel su territorio austriaco, dove si doveva riappaltare una gara, il fermo della fresa su territorio italiano non dovrebbe comportare ritardi nella conclusione dei lavori, così l'Osservatorio Bbt.



