Consiglio Alto Adige aderisce alla campagna 'Posto occupato'

"La violenza di genere è un fenomeno che non accenna a diminuire e l'assassinio di Giulia Cecchettin ce l'ha tragicamente ricordato". Lo ha detto il presidente del consiglio provinciale di Bolzano, Josef Noggler, annunciando l'adesione, in vista della Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre, alla campagna di sensibilizzazione "Posto occupato" che ricorda le donne vittime della violenza di genere, esponendo a partire dalla sera di venerdì 24 novembre una sedia coperta da un drappo rosso.

"Con l'esposizione, all'ingresso del consiglio provinciale del 'posto occupato' dalle 106 donne uccise nel 2023, di cui 87 in ambito familiare o affettivo, 55 delle quali per mano del partner o dell'ex partner - spiega Noggler - vogliamo richiamare l'attenzione di ciascuno sulla diffusione del fenomeno e sulla necessità di opporsi alla violenza sulle donne a partire dalle sue manifestazioni nel quotidiano".

Noggler invita, inoltre, riferisce una nota, "ad aderire alla campagna www.altoadigesiferma.bz.it/, lanciata dalla Provincia di Bolzano, che prevede, alle 12.00 di sabato 25 novembre, l'osservazione di 2 minuti di silenzio in tutto l'Alto Adige, quale dimostrazione di solidarietà verso le vittime e momento di riflessione che coinvolge tutta la società".



