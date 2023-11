Cairo,'legame con territorio spiega successo dorsi Corriere TAA'

"Per noi una delle ragioni del successo è il fatto che Corriere del Trentino e dell'Alto Adige sono radicati in questi territori, raccontano le storie e le economie dei territori che hanno molto da dire. Per noi certo l'aspetto nazionale è importante, perché il Corriere ha sempre avuto molto successo, e in questi ultimi cinque o sei anni abbiamo staccato un po' tutti. Poi l'ancoraggio territoriale e provinciale è molto importante". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup, in Trentino per la celebrazione dei 20 anni di Corriere del Trentino e Corriere dell'Alto Adige, edizioni locali del Corriere della Sera coordinate da Alessandro Russello. "Il giornale locale è la linfa del giornalismo e il modo più diretto per entrare nella vita delle persone", ha detto il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. All'evento, organizzato alle Cantine Rotari di Mezzocorona, anche i due presidenti delle Province autonome, Maurizio Fugatti (Trento) e Arno Kompatscher (Bolzano).



