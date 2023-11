Wirth Anderlan a Vienna incontra esponenti dell'Fpö

Trasferta a Vienna del consigliere provinciale altoatesino di Jwa, Jürgen Wirth Anderlan, che, riferisce una nota, "ha ringraziato gli amici ed i compagni degli ultimi anni per la lotta comune per la libertà e per il loro sostegno nella campagna elettorale".

Al parlamento austriaco, Wirth Anderlan ha incontrato il leader dell'Fpö, Herbert Kickl, il segretario generale dell'Fpö, Michael Schnedlitz, i deputati del Nationalrat, Susanne Fürst, Gerald Hauser e Peter Wurm e la consigliera tirolese Evelyn Achorner. "Con la nuova lista Jwa, l'Fpö ha di nuovo un partner onesto e coraggioso nel Tirolo meridionale e Wirth Anderlan continua ad avere il pieno sostegno dell'Fpö federale", conclude la nota.



