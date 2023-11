Coppa Davis:Sinner, "siamo un'ottima squadra, vogliamo far bene'

"Abbiamo un'ottima squadra vogliamo fare bene": archiviate le Atp Finals Jannik Sinner è proiettato verso le Finals di Coppa Davis di Malaga dove giovedì l'Italia affronterà l'Olanda. "Siamo forti e lo sappiamo - ha detto ai microfoni di Sky Sport - siamo una delle squadre favorite, proveremo a dare il 100 per cento" "Abbiamo una squadra veramente forte - ha aggiunto - Peccato che non ci sia Berrettini. Abbiamo un doppio dove possiamo mischiare le coppie".

"Il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo - ha sottolineato il capitano degli azzurri Filippo Volandri - Da Sinner mi aspetto la solita professionalità.

"Sono contento di essere qua.

L'ultima settimana è stata molto positiva per me, ma ora ce n'è un'altra con un grande obiettivo per tutta la squadra - ha aggiunto Sinner - Siamo tutti stanchi a fine stagione, ma proprio per questo ci daremo tanta energia a vicenda e questa è la parte fondamentale della squadra. Abbiamo tante scelte da mettere in campo e poi vedremo come va".

"Abbiamo una squadra ottima - ha sottolineato l'altoatesino - ci sono quattro singolaristi tra cui scegliere a seconda delle loro condizioni, dello stato di forma e dei campi. Nel doppio possiamo mischiare le coppie, ma la parte fondamentale sarà l'unione tra di noi. C'è sempre stata, nella nostra testa sappiamo di essere tra i favoriti. Sarà importante la gestione, dovremo dare il 100%".

Giovedì gli azzurri sfidano l'Olanda: "Non dobbiamo dare nulla per scontato - le parole di Sinner - I loro singolaristi sono da campi indoor come questi a Malaga, vengono dal picco della loro stagione e servono molto bene. Inoltre hanno anche un doppio ottimo. Speriamo che ci sia molto tifo, invito tutti gli italiani che amano il tennis a venire e a darci una mano".

Sulla possibiltà di sfidare in semifinale ancora una volta Djokovic Sinner non si sbilancia: "Siamo ancora lontani da un'eventuale semifinale, prima dobbiamo stare sul pezzo giovedì. Al momento sono focalizzato su quello, poi vedremo come andrà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA