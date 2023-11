Vent'anni di Corriere del Trentino e Corriere dell'Alto Adige

Corriere del Trentino e Corriere dell'Alto Adige, edizioni locali di Corriere della Sera coordinate da Alessandro Russello, celebrano i 20 anni con uno Speciale in edicola e un evento a inviti, in programma mercoledì 22 novembre.

"Fin dalla loro nascita il 12 novembre 2003 - spiega Russello - queste due testate si sono caratterizzate come uno spazio di dibattito politico, economico e istituzionale del territorio. Dopo la pandemia, poi, abbiamo acceso i fari su ciò che sarà il paesaggio urbano e montano dei prossimi anni. Come lo si sta immaginando, come lo si sta costruendo. Perché un giornale deve essere 'utile', deve 'servire' nella doppia e nobile accezione del termine".

Nelle 32 pagine dello Speciale in edicola, Corriere del Trentino e Corriere dell'Alto Adige esplorano il mondo delle imprese, della salute, del lavoro e della formazione, del turismo e della tutela del paesaggio e degli animali, consci che le sfide future richiedono risposte globali. Le sfide e le sinergie possibili tra le due provincie autonome saranno al centro anche della serata a inviti, in programma alle 18.30 di mercoledì 22 novembre alle Cantine Rotari di Mezzocorona.

Condotta da Cristina Fantoni, giornalista di La7, l'evento vedrà la partecipazione di Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup, Luciano Fontana, direttore di Corriere della Sera; Alessandro Russello, responsabile di Corriere del Trentino-Alto Adige e i due presidenti delle Province Autonome, Maurizio Fugatti (Trento) e Arno Kompatscher (Bolzano).



