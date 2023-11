Sindaco Trento, 'triste Giunta provinciale sia decisa a Roma'

"Come trentino sono, per usare un eufemismo, in imbarazzo. Mi pare evidente che quello che sta succedendo è una questione di rapporti tra Salvini e Meloni e che il Trentino è ostaggio di questa questione di potere". Lo ha detto, a margine di una conferenza stampa, il sindaco di Trento Franco Ianeselli in merito al dibattito tra Fratelli d'Italia e la Lega per la formazione del nuovo governo provinciale.

"Che la Giunta provinciale debba essere decisa a Roma - ha aggiunto - è una tristezza per tutti noi trentini". "Come istituzione, speriamo di poterci relazionare con una giunta che è in grado di dialogare su questioni di attualità, bypass ferroviario per dirne una. Siamo su questo livello qua che è molto triste, ma triste forte", ha concluso il sindaco di Trento.



