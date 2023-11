Prima seduta per la nuova Giunta senza Fdi e Zanotelli

La nuova giunta provinciale di Trento si è riunita per la prima volta a due giorni dalla firma del decreto con cui il presidente Maurizio Fugatti ha formalizzato la nomina degli assessori e la ripartizione delle competenze.

L'esecutivo - erano presenti accanto al presidente anche il vice Achille Spinelli e gli assessori Failoni, Gottardi e Tonina - ha approvato una serie di delibere urgenti che riguardano l'attività dell'Avvocatura. Assenti gli assessore Fdi Claudio Cia e Francesca Gerosa, come anche Giulia Zanotelli, in attesa di entrare nell'esecutivo da assessora tecnica.



