Nudm, 'Fugatti riattivi corsi relazione di genere'

"Vorremmo dire al presidente Fugatti, presente in piazza, di riattivare i corsi alla relazione di genere nelle scuole. Per noi questo si chiama concretezza ed essere dalla parte delle donne, non la presenza in piazza". Lo hanno detto le attiviste di Non una di meno Trento in apertura del corteo dedicato alle vittime dei femminicidi, iniziativa che è nata dopo l'uccisione della studentessa 22enne Giulia Cecchettin. Sono state migliaia le persone che hanno preso parte al corteo che è partito dalla facoltà di Sociologia, a Trento.

"Il femminicidio non è un delitto passionale, è un delitto di potete", hanno detto le attiviste riprendendo le parole della lettera scritta da Elena Cecchettin, sorella di Giulia.



