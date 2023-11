Sesto Pusteria con il fiato sospeso per seguire Jannik

Sesto Pusteria questa sera si è fermata per seguire, con il fiato sospeso, l'impresa del compaesano Jannik Sinner a Torino. Una sessantina di giovani si sono ritrovati al bar del centro sportivo per guardare la finalissima. Sulla facciata della palazzina un megaprint con una foto del tennista e la scritta, "Jannik Sinner. Proud of you".

Turisti in questo periodo dell'anno, in attesa dell'avvio della stagione invernale, non si vedono.

"Jannik - racconta il sindaco Thomas Summerer - proviene da un paese di montagna di appena 1900 abitanti. E' cresciuto in una famiglia normalissima, è nonostante i grandi successi è rimasto normalissimo. E' davvero un esempio per tutti i nostri ragazzi". Secondo Heinrich Messner, presidente degli impianti sportivi, "Jannik è il nostro compaesano più famoso, un ambasciatore straordinario per Sesto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA