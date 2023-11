Parere legale, 2/o italiano solo senza ladini in giunta Bolzano

Nella nuova giunta altoatesina di undici membri il secondo assessore di lingua italiana, chiesto dalla Lega, può solo scattare in caso di un esecutivo senza rappresentanza ladina. Lo chiarisce un parere dell'ufficio affari legislativi e legali del consiglio provinciale di Bolzano. Con la presenza di tutti i tre gruppi linguistici ci sarebbe invece solo un posto in giunta per gli italiani. Secondo i parametri normativi 8,529 seggi spetterebbero al gruppo linguistico tedesco e solo 1,47 a quello italiano. Senza ladini - così il parere - passerebbe invece a 1,57 e arrotondando in questo caso scatterebbe il secondo assessore.



