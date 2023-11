Fdi strappa con Lega per la nuova giunta Fugatti

Strappo di Fratelli d'Italia con la Lega in Trentino a causa delle deleghe della giunta Fugatti bis, presentate in mattinata dal presidente. "Vista la composizione della giunta, Fratelli d'Italia ritiene di poter dare il proprio contributo al bene del Trentino anche senza farne parte", afferma il commissario provinciale di FdI Trentino, il deputato Alessandro Urzì. La rottura riguarda l'assegnazione delle deleghe e soprattutto la vice presidenza che non è andata alla meloniana Francesca Gerosa, come previsto da un accordo preelettorale, ma ad Achille Spinelli della Lista Fugatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA