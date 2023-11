Wirth Anderlan, 'siamo gli unici a voler stare in opposizione'

"Siamo gli unici a voler stare in opposizione. Siamo tirolesi e manteniamo la parola data ai nostri elettori". Sono le parole di Jürgen Wirth Anderlan all'uscita dalle consultazioni con la Svp per la formazione della nuova giunta provinciale. "Abbiamo comunque detto che vogliamo lavorare e non solo rompere", ha aggiunto l'ex leader degli Schützen altoatesini.

Ha confermato la sua intenzione di chiedere una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia. "Dobbiamo essere pronti, perché ci attende la prossima pandemia, quella del clima, e non ripetere gli stessi errori". Per quanto riguarda l'autodeterminazione Wirth Anderlan ha ricordato che "la vuole anche la Svp, stando al suo programma".



