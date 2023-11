Widmann, 'pronti a sostenere la maggioranza'

E' tornato per la prima volta dopo la rottura nella sede della Svp in via Brennero a Bolzano l'ex assessore Thomas Widmann, eletto in consiglio provinciale con una sua lista. "E' stato un incontro cordiale e costruttivo", ha detto all'uscita. Widmann ha sottolineato la disponibilità a sostenere la maggioranza mettendo in evidenza che le sue posizioni e quelle della Svp combacino in molti punti. Widmann ha comunque chiesto un forte coinvolgimento nella stesura di programma di coalizione ma non ha espressamente chiesto un assessorato.

Fdi a suo avviso è un possibile partner di coalizione. "Gli altoatesini chiedono stabilità e noi possiamo contribuire a garantirla come un partito di centro cristian-democratico, ha concluso Widmann.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA