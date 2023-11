Sono circa 500 i partecipanti alla manifestazione indetta dai sindacati in Trentino in occasione dello sciopero generale nazionale di oggi che coinvolge il settore pubblico.

Il corteo è partito attorno alle 9.30 da piazza Fiera per poi fermarsi davanti al commissariato del Governo per gli interventi dei sindacalisti.



