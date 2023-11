Sciopero in Trentino: Grosselli (Cgil), 'lavoratori più poveri'

È partito da piazza Fiera per arrivare davanti al commissariato del Governo lo sciopero di Cgil e Uil. Oltre cinquecento i manifestanti del comparto pubblico coinvolti nella manifestazione. "Sappiamo che anche negli uffici e nei trasporti la gente ha scioperato. Direi che forse ha funzionato al contrario quel tentativo di bloccare le azioni di sciopero dei lavoratori", ha detto all'ANSA il segretario di Uil del Trentino Walter Alotti.

"Questa giornata è una bellissima giornata di democrazia e di partecipazione. Abbiamo oltre cinquecento persone in questo corteo. Vuol dire che l'adesione allo sciopero è stata positiva", ha spiegato il segretario di Cgil del Trentino Andrea Grosselli. Le motivazioni dello sciopero, ha ribadito Grosselli, "sono legate alle retribuzioni e al mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori per quasi 10 milioni di lavoratrici e lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Oggi in piazza ci sono in particolare i lavoratori pubblici e quelli degli appalti dei servizi pubblici. È importante partire dalla questione delle retribuzioni, altrimenti il Paese non riparte, rischiamo di avvitarci in una spirale recessiva se non si dà la possibilità alle famiglie di poter reggere il peso del costo della vita".

In Trentino, sono il "60%, tra lavoratori del commercio, del turismo, delle cooperative sociali, del sistema del comparto pubblico che non hanno ancora un rinnovo del contratto vero e proprio: vuol dire circa 120mila lavoratori dipendenti".

Il 24 novembre ci sarà lo sciopero del comparto privato. "Le priorità sono le stesse. Sarà un momento importante, perché lì ci sono lavoratori più poveri, più in difficoltà, lavoratori del turismo che inizieranno questa settimana la stagione invernale e prendono redditi medi certificati dall'Inps di 11mila euro lordi l'anno in Trentino e non vedono il rinnovo del contratto di lavoro da 4 anni", ha concluso Grosselli.



